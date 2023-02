Direct audio et commenté - Demi-finale aller de la Coupe de Belgique : Union - Antwerp, les 2 équipes se neutralisent (0-0)

L’Union Saint-Gilloise et l’Antwerp s’affrontent ce mardi au Stade Joseph Mariën pour la manche aller de la demi-finale de la Coupe de Belgique. Quel club prendra l’avantage à l’issue de cette confrontation réponse en direct audio et commenté dès 20h45.



> Le match en direct audio



Les deux équipes sont en lutte pour le Top 4. Elles comptent toutes les deux une victoire cette saison contre leur adversaire du soir. Le Great Old s’était imposé en août au cœur de son impressionnant départ. L’USG a gagné à la mi-janvier. La seule défaite anversoise en 2023.



La forme récente semble parler en faveur des Bruxellois mais on sait qu’en Coupe toutes ces considérations peuvent voler en éclat en un instant. Le ticket pour la finale se joue aussi sur deux matches ce qui pourrait inciter les deux équipes à une certaine prudence.



Yorbe Vertessen pourrait faire ses grands débuts avec l’Union. Eckert et Ayensa sont outs. Côté anversois, Calvin Stengs risque une suspension de 4 rencontres après son exclusion de ce week-end. Mais il sera encore disponible pour ce match. Engels, Miyoshi, Haroun, Vines, Yusuf, Verhulst et Gerkens sont blessés.