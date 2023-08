Direct audio et commenté, Courtrai-Standard : les locaux prennent les devants face aux Rouches (1-0)

Le Standard se déplace à Courtrai ce samedi soir dans le cadre de la cinquième journée de Pro League. Toujours en quête de leur première victoire, les Rouches veulent et doivent y croire face à Courtrai, encore plus mal en point qu’eux en ce début de saison. Les Courtraisiens ne possèdent pas encore la moindre unité et sont lanterne rouge. La rencontre sera donc importante des deux côtés pour éviter que la crise ne s’installe trop dans les troupes.

Du côté de Sclessin, la pression se fait de plus en plus ressentir sur le coach, les joueurs, mais aussi 777 Partners, les investisseurs qui ne semblent pas décidés à sortir le portefeuille pour renforcer l’effectif.

Nous vous proposons de suivre la rencontre en direct audio et en direct commenté.