Direct audio et commenté : Courtrai – Standard 0-0

Ronny Deila et le Standard jouent gros face à Courtrai ce dimanche pour la 6e journée de Pro League. Un match capital aussi pour Karim Belhocine et son équipe.

Suivez le match en direct audio

Match à six points pour Courtrai et le Standard ce dimanche. Car les deux équipes sont à la traîne en ce début de saison et végètent en fin de classement (13e pour Courtrai et 14e pour le Standard).

Pour Ronny Deila et les Liégeois, il faudra tenter de ne pas subir de 3e défaite de suite et de repartir avec une victoire qui est possible. Mais pour cela, il faudra concrétiser les occasions. Ça tombe bien, Courtrai concède énormément de tirs cadrés depuis le début de saison (34 en cinq matches de Pro League).

A charge d’Emond, Amallah et compagnie d’alimenter le compteur buts. Il faudra aussi aux Liégeois à faire attention derrière. Car avec 12 buts encaissés, le Standard possède la plus mauvaise défense de Pro League avec Eupen.

Du côté de Courtrai, l'avenir de Karim Belhocine semble déjà en danger. Le coach n’arrive pas à renverser la tendance et pourra espérer prendre des points face à une autre équipe malade.

Laquelle des deux équipes remportera cette rencontre? Réponse sous le coup de 18h00.