Direct audio et commenté — Courtrai - Anderlecht : 1-1, Dolberg répond à De Neve, Thorgan Hazard sur le banc

Anderlecht se déplace à Courtrai dans le cadre de la septième journée de Pro League. Co-leaders (avec un match de plus que Gand), invaincus depuis cinq rencontres, les Mauves veulent continuer sur leur lancée face au dernier de la classe. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté dès 16h.



>> Le match en direct audio



Un mercato intéressant, des résultats qui suivent, le Sporting a réussi sa mue durant l’été. L’équipe qui a péniblement terminé onzième la saison dernière compte déjà quatre victoires en six rencontres. Les Bruxellois sont invaincus depuis leur revers face à l’Union. Et le bilan aurait pu être encore meilleur sans ce but encaissé à la dernière minute contre Genk. La défense, qui a encaissé lors des trois derniers matches, est d’ailleurs l’un des points d’amélioration pour Brian Riemer et ses hommes. L’attaque – la 8e seulement de l’élite avec 7 goals – pourrait aussi être plus productive.



Le déplacement à Courtrai, bon dernier, pourrait bien permettre d’améliorer ces deux lignes de stats. Tant le KVK (17 buts encaissés, 4 marqués et 1 petit point) est en grande difficulté. Et ce n’est pas mieux en coulisses avec le rachat avorté par le Groupe Kaminski ou la rumeur de reprise par les investisseurs liés à Burnley.

Kasper Schmeichel, Majeed Ashimeru et Yari Verschaeren sont blessés à Anderlecht, alors que Thorgan Hazard fait partie du groupe. Youssef Challouk, David Henen et Thierry Ambrose sont absents chez les Kerels.