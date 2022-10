Direct audio et commenté : Club Bruges - Atlético Madrid, Sowah ouvre le score pour les Brugeois! (1-0)

Carl Hoefkens et le Club Bruges reçoivent l’Atletico Madrid pour la 3e journée de Ligue des Champions avec l’objectif de continuer à croire en leurs chances de qualifications pour les 1/8e de finale. Mais pour cela, il faudra passer l’obstacle Diego Simeone et Axel Witsel qui reste sur une défaite face à Leverkusen. En jeu, tout simplement garder la première place du groupe.

Bruges va-t-il continuer à nous faire rêver lors des soirées de Ligue des Champions. Avec deux victoires, dont une magnifique 0-4 à Porto, le Club a en tout cas toutes les occasions d’y croire. Si le couac de la défaite du Standard 3-0 a été bien digéré, Carl Hoefkens devra cependant se méfier du pressing et de la hargne de l’Atletico.

D’autant plus que l’Atletico doit se reprendre après sa défaite face à Leverkusen 2-0 lors de la 2e journée. Ce week-end, les hommes de Simeone se sont imposés 0-2 à Séville. De quoi bien lancer leur semaine importante. Axel Witsel a évolué au milieu de terrain.

Mais pour Bruges, il ne faudra surtout pas gâcher ce magnifique 6/6 réalisé lors des deux premiers matches. En cas de contre-performance, il n’y a cependant pas de quoi stresser. Un stress qui ne se verra pas sur le terrain, les Blauw en zwart joueront sans pression et pour les trois points, ce qui fait leur force depuis le début de la campagne européenne. D’autant plus que Carl Hoefkens peut compter sur une équipe large. Le coach fait tourner son noyau et cela ne s’en ressent pas sur les performances. Tout le monde à Bruges est concerné et c’est tant mieux pour le coefficient belge.

Bruges peut-il faire la passe de trois ? Réponse vers 23h00.