Complètement à la rue, le Standard est humilié par l’Antwerp (4-0) et sort de la Coupe de Belgique

Pour sa rentrée après la trêve due à la Coupe du monde, le Standard a été humilié par l’Antwerp en huitièmes de finale de la Coupe de Belgique (4-0) après une rencontre manquée de bout en bout.

Le football belge reprenait ses droits ce mardi soir avec les premiers huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Dans l’une des affiches de la semaine, l’Antwerp avec quatre titulaires de 21 ans ou moins accueillait le Standard avec l’ambition d’effacer la claque subie en championnat (3-0).

Les dix premières minutes sont plutôt à l’avantage des Rouches mais la domination reste très stérile. Pourtant, la première occasion est anversoise et donne le ton. Après un très bon ballon d’Alderweireld, Muja tente sa chance mais ne cadre pas. Toutefois, il est en position de hors-jeu (13e). Ce n’est pas le cas de Bataille quelques minutes plus tard. Tout seul dans le grand rectangle, l’ancien joueur d’Ostende a tout le temps de se replacer sur son pied droit et d’enrouler le ballon hors de portée de Bodart (16e).

Dans les minutes qui suivent, le club au matricule 1 ne baisse pas le pavillon et continue de se créer des occasions comme via Muja juste à côté (19e), Frey légèrement au-dessus de la barre (21e) ou Valencia dont la lourde frappe est contrée par Bodart (37e). Du côté liégeois, la seule vraie occasion arrive dans le temps additionnel via Canak (45e+2).

Dès le retour des vestiaires, Stengs lance Frey dans la profondeur. Le Suisse se retrouve en très belle position dans le grand rectangle mais voit sa frappe heurter le poteau (47e). À deux doigts du KO, le Standard reste en vie, mais pas pour longtemps.

Pas plus convaincant qu’en première mi-temps, le Standard ne propose rien et voit même son adversaire prendre le large, coup sur coup. Pas assez sous pression dans le grand rectangle, Muja adresse un centre tir qui trouve Frey sur la trajectoire. Avec un peu de réussite, l’attaquant trompe Bodart, c’est 2-0 (53e). En grande forme, le Suisse se joue ensuite très facilement de la défense liégeoise avant que Dussennene réussisse à le déposséder du ballon d’un beau tacle. Problèmes : Bodart s’était avancé et le ballon est revenu dans les pieds de Muja qui n’avait plus qu’à envoyer tranquillement le cuir dans les filets. 3-0 et les Rouches ne méritent pas mieux.

Au fond du trou, le Standard creuse même encore plus sa propre tombe lorsque Dussenne est exclu pour deux cartons jaunes logiques (65e). Sans surprise, le festival ne s’arrête pas là. Totalement apathiques, les joueurs de Ronny Deila ne se révoltent pas et ne se battent même pas pour remporter les duels. Complètement dépassés, ils laissent les Anversois construire tranquillement pour permettre à Stengs de mettre son petit but, bien aidé par la déviation de Bokadi (79e).

À la rue tout le match, le Standard sort de la Coupe de Belgique la tête très basse. Après avoir perdu ses deux derniers matches de championnat, le club liégeois ne peut plus espérer décrocher un titre et devra absolument se réveiller ce vendredi soir sur la pelouse de La Gantoise en championnat pour ne pas voir la crise revenir. En face, l’Antwerp démarre de bon pied cette deuxième partie de saison qui continuera seulement mardi prochain à Westerlo.