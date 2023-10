Malgré deux buts d’avance, l’Antwerp se sabote et s’incline face au Skakhtar Donetsk, Alderweireld manque un penalty à la dernière seconde

L’Antwerp a longtemps eu deux buts d’avance face au Shakthar grâce aux réalisations de Muja et Balikwisha, mais a perdu pied en deuxième mi-temps. Les Anversois ont en effet été remontés suite à deux buts de Sikan et une réalisation de Rakitskyi. Alderweireld a eu la balle de l’égalisation à la dernière seconde mais a placé son penalty à côté.

Après la gifle lors du premier match face au Barça, l’Antwerp veut réagir, d’autant plus que le Great Old cale également en championnat ces dernières semaines.

Les hommes de Mark Van Bommel rentrent parfaitement dans la rencontre. Vermeeren récupère le ballon devant le rectangle adverse et trouve Muja dans le rectangle sur le côté droit. L’Albanais élimine son adversaire et frappe du gauche au deuxième poteau. Son tir trompe Riznyk et l’Antwerp est déjà devant après seulement trois minutes.

L’Antwerp domine et se crée quelques belles possibilités notamment via des frappes lointaines de Muja (7e) et de Janssen (15e) qui passent au-dessus et à côté.

Sur une contre-attaque rapide, Vermeeren lance Balikwisha dans le dos de la défense ukrainienne. L’ailier se retrouve en un contre un avec le portier ukrainien qui s’aventure loin de son but et ouvre son pied pour doubler la mise (33e).

Le Shakhtar qui s’était montré très peu dangereux en première période réagit dès l’entame du second acte. Alors que le danger avait à peine été repoussé par la défense anversoise, les Ukrainiens frappent à nouveau et sur un ballon mal repoussé par Butez, Sikan suit bien et propulse le ballon au fond des filets (48e).

Les Anversois ont plus de mal en deuxième mi-temps et finissent par craquer une deuxième fois. Balikwisha dévie un coup franc de Rakitskyi dans son propre but et remet les deux équipes à égalité (71e).

Les Anversois n’y sont plus et Butez commet une grosse erreur. Le gardien essaye d’empêcher la balle de sortir en corner mais la remet dans les pieds ukrainiens. Nazaryna centre vers Sikan qui reprend dans le but vide (76e).

L’Antwerp tente de repartir de l’avant et Alderweireld met Riznyk à contribution, une première fois sur coup franc (84e) et une deuxième fois de la tête (90e), mais le portier ukrainien est attentif.

Les Anversois ont toutefois une chance de sauver un point en toute fin de temps additionnel. Sur une frappe de loin d’Alderweireld, Stepanenko commet une faute de main. Alderweireld a la balle de l’égalisation au bout du pied, mais l’ancien Diable Rouge place son envoi à côté.

Le score n’évoluera plus et les Anversois comptent donc toujours zéro point après les deux premières journées de Ligue des Champions.