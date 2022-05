Direct audio et commenté : Antwerp – FC Bruges, Frey ouvre le score, les Brugeois en difficulté, 1-0

L’Antwerp accueille le Club de Bruges ce dimanche à 13H30. Un match qui pourrait décider du titre de champion de Belgique. Si les Brugeois s’imposent, ils pourront faire sauter le bouchon.

> Le match en direct audio

Voici le premier match décisif pour le titre. Si Bruges s’impose ce dimanche à l’Antwerp, le Club sera sacré champion de Belgique pour la 3ème fois d’affilée. En fait, les Blauw en Zwart seront champions s’ils font un meilleur résultat que l’Union. Voilà comment résumer l’enjeu de cette avant-dernière journée des play-offs.

Dans leur premier affrontement, il y a trois semaines, Bruges avait difficilement émergé pour s’imposer 1-0. Le club anversois n’est pas au mieux dans ces play-offs (trois défaites et un partage) et attend toujours son premier succès. Mais on imagine mal les joueurs du Bosuil offrir le titre au FCB sur un plateau. Surtout au vu de la rivalité qui s’est construite entre les deux présidents, Paul Gheysens (Antwerp) et Bart Verhaeghe (Bruges) ne défileront jamais ensemble sur le tapis rouge du Soulier d’Or.

Le match sent la poudre par rapport à son enjeu (le titre brugeois), mais aussi, malheureusement, par rapport aux supporters des deux camps. Au match aller, des affrontements avaient éclaté dans les tribunes.