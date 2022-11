L'Antwerp et Anderlecht se quittent dos à dos, Genk grand gagnant du week-end

Anderlecht est rentré avec un point (0-0) de son déplacement à l’Antwerp ce dimanche, dans le cadre de la 16e journée de Pro League. Dans un match physique, parfois tendu, aucune des deux équipes n’a pu prendre l’avantage sur l’autre même si les occasions ont été présentes.

Au classement, l’Antwerp, 2e, laisse un peu plus filer Genk et se retrouve à 9 points des leaders limbourgeois (43 points). Genk est d’ailleurs le grand gagnant du week-end en étant le seul club à s’imposer dans le top 4. Anderlecht prend un point et se positionne à la 11e place du classement avec 20 points.

A noter, la blessure de Jan Vertonghen. Le défenseur des Diables rouges a jeté l’éponge à l’échauffement. Le type et la durée de sa blessure ne sont pas connus.