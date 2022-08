Quatre ans plus tard, Anderlecht retrouve l’Europe après une séance de tirs au but remportée face aux Young Boys !

Quel soulagement pour le Sporting ! Après quatre années d’absence, Anderlecht est de retour en Coupe d’Europe ! Les Mauves ont eu très chaud mais se sont finalement imposés face aux Young Boys au terme d’une séance de tirs au but irrespirable, en barrage retour de la Conference League (0-1, 3-1 aux tàb). Plus tôt dans la partie, Mechak Elia (0-1, 26’) avait surpris la défense anderlechtoise pour tromper Van Crombrugge. Il a ensuite fallu recourir aux prolongations et à des tirs au but pour départager les deux équipes. Une séance remportée par le Sporting qui retrouve enfin l’Europe via la Conference League.