Direct audio et commenté Anderlecht – Malines : 1-0, Stroeykens débloque la situation

Le Sporting d’Anderlecht a renoué avec la victoire le week-end passé et veut désormais enchaîner face à Malines, samedi, à l’occasion de la dixième journée de Pro League, le championnat de Belgique de football.

Après trois partages consécutifs, les Anderlechtois se sont imposés à Eupen (1-3) samedi dernier, notamment grâce à Luis Vazquez, qui a profité du forfait de Kasper Dolberg pour planter sa première rose en Mauve et Blanc. Cette victoire a permis aux troupes de Brian Riemer de remonter en 3e position, avec un bilan de 18 points sur 27.

De son côté, Malines n’a plus gagné depuis un peu plus d’un mois en championnat (1-0 contre… Eupen le 2 septembre dernier). Les Malinois restent sur deux défaites (face à Saint-Trond et OHL) et un nul (0-0 sur la pelouse de l’Antwerp). Les hommes de Steven Defour pointent à la 10e place (11/27) après neuf journées.

Face à Malines, les Bruxellois porteront un maillot spécial en l’honneur de Paul Van Himst, qui a fêté ses 80 ans ce lundi.