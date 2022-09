La Gantoise inflige à Anderlecht sa deuxième défaite consécutive en championnat (0-1)

La Gantoise s’est imposée à Anderlecht pour un match en retard de la 5e journée de Pro League. Les hommes de Vanhaezebrouck ont émergé en deuxième mi-temps suite à un penalty transformé par Cuypers. Avec deux défaites consécutives en championnat, les Anderlechtois connaissent un gros coup d’arrêt.

Fabio Silva et Mario Stroeykens retrouvent la pointe de l’attaque après la contre-performance du duo Esposito-Raman à l’Union Saint-Gilloise. En face, Hugo Cuypers bénéficie d’un peu de repos au profit de Laurent Depoitre. Anderlecht domine le premier quart d’heure sans pour autant marquer. Lior Refaelov (6e) et Hannes Delcroix (poteau, 15e). La rencontre peine ensuite à trouver son rythme, les deux équipes évoluant prudemment dans leurs intentions offensives. Il faut un éclair de génie de Sven Kums pour sortir les spectateurs de la torpeur. L’ancien Soulier d’or décoche une frappe sublime qui touche la barre avant de rebondir sur la ligne, laissant à Depoitre une deuxième opportunité de frapper au but. Ce dernier trouve lui aussi la barre avant que le ballon ne rentre intégralement. Pourtant, le but est invalidé pour une position de hors-jeu.

Après le repos, le tempo reste similaire. Seul Lior Refaelov manque de faire tourner le match en faveur des Mauves, mais l'Israélien ne cadre pas sa pichenette (65e). Il faut une phase litigieuse à la 68e minute pour débloquer la situation. Dans un premier temps, Marco Kana touche dans sa propre surface un ballon du coude. Quelques instants plus tard, Francis Amuzu accroche Hong. Après un détour par le Var, Erik Lambrechts octroie un penalty aux Gantois pour la faute de l’ailier. Hugo Cuypers, monté au jeu, transforme puissamment la tentative et ne laisse aucune chance à Van Crombrugge (0-1).

Avec un 0 sur 6 en championnat, l’état de grâce consécutif à la qualification en poule de la Conference League est déjà loin chez les Mauves. Ils sont apparus tantôt prudents tantôt faiblards dans le compartiment offensif. Leur premier envoi cadré est arrivé dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Le bilan anderlechtois en championnat est de 9 sur 18, soit déjà neuf points de retard sur l’Antwerp. La Gantoise s’est bien relevée de son revers face au leader du championnat et grimpe à la cinquième place (11 points).