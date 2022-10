DIRECT Audio et commenté : Anderlecht - FC Bruges, 0-0

Felice Mazzu et Anderlecht reçoivent le Club Bruges ce dimanche à 18h30 dans un match compliqué pour les Mauves pour la 12e journée de Pro League. A moins que les hommes de Carl Hoefkens perdent des points à cause des lendemains européens ?

Défait à West Ham en Conference League, Anderlecht n’aura eu que peu de temps pour préparer l’affrontement face au Club Bruges. D’autant plus que Felice Mazzu et ses hommes ne respirent pas vraiment la confiance en ce moment.

Ce Topper est donc capital pour les Mauves. D’autant plus qu’il y a un coup à jouer face à Bruges qui a perdu deux fois sur trois en championnat après ses matches de Ligue des Champions (défaite 3-0 au Standard et 0-2 face à Westerlo).

Et puis, Anderlecht reste sur sept matches sans défaite face aux Brugeois (une victoire et six partages, la dernière défaite remonte au 4 avril 2020 à Bruges). Les Mauves n’ont d’ailleurs perdu que deux fois lors des 35 derniers matches de Pro League contre Bruges à domicile.

Mais Bruges aura des arguments à faire valoir. D’autant plus que Carl Hoefkens et ses hommes ne voudront pas laisser filer l’Antwerp et Genk au classement général. Avec respectivement trois et cinq points de retard, il ne faut plus trop perdre de plumes en route.

Qui va remporter ce Topper ? Réponse en soirée.