Des coups de feu ont été tirés vers 19h15 près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Les services de secours sont arrivés en nombre sur les lieux. Le suspect, Abdesalem L., est un homme de 45 ans d'origine tunisienne qui réside dans la commune bruxelloise de Schaerbeek.

Saisi de l'affaire, le parquet fédéral belge a fait état en fin de soirée d'un bilan de deux suédois morts et un blessé - un chauffeur de taxi dont le pronostic vital n'est pas engagé, a-t-il précisé.

Le niveau de menace a été relevé à 4, soit le maximum, pour la Région de Bruxelles-Capitale, a annoncé lundi soir le Centre de crise National sur X (ex-Twitter), suite à l’attentat qui s’est produit dans le centre de Bruxelles.

L'incident est survenu en marge d'une rencontre de football entre la Belgique et la Suède dans le cadre des éliminatoires pour le Championnat d'Europe 2024. Le match, suspendu à la mi-temps pour raisons de sécurité, a finalement été abandonné. Les spectateurs ont été priés d'attendre dans le stade avant d'être évacués plus tard dans la soirée.



La RTBF vous informera toute la nuit, via des flashs infos en radio - et via notre live web RTBF Info