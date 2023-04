Direct : Alexandre Kantorow et le Belgian National Orchestre interprètent le second concerto pour piano de Tchaïkovski

Ce vendredi 28 avril à 20h, un génie du piano foulera la scène du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Le pianiste français Alexandre Kantorow interprétera avec le Belgian National Orchestra le concerto avec lequel il a remporté en 2019 le prestigieux Concours Tchaïkovski, le second concerto pour piano du compositeur russe.

Le nom et la musique de Tchaïkovski seront à jamais associés à la carrière d’Alexandre Kantorow. C’est en 2019 que le jeune pianiste français grave de son nom l’histoire de la musique, en devant le premier Français à remporter le premier prix du prestigieux Concours Tchaïkovski. Déjà en 2019, il jouait le concerto pour piano et orchestre n°2 de Tchaïkovski, un concerto "virevoltant", "romantique" et surtout, beaucoup moins joué que le premier concerto pour piano du compositeur russe. Et c’est ce concerto qu’Alexandre Kantorow interprétera avec le Belgian National Orchestre ce vendredi 28 avril prochain.

Après un succès initial, la Sixième Symphonie de Prokofiev a été interdite par le régime soviétique au motif qu’elle était trop philosophique et pas assez positive. Le modernisme de la compositrice russe d’origine tatare Sofia Gubaidulina n’a pas été apprécié non plus en Union soviétique. La compositrice ne pouvait écrire que pour des documentaires, des films d’animation et des programmes radiophoniques. Sa composition Fairy-Tale Poem a donc débuté comme musique d’accompagnement d’une diffusion radio d’un conte tchèque.

Un concert à vivre en direct sur Musiq3, en compagnie de Pierre Solot, ce vendredi 28 avril dès 20h.