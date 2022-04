Direct à la Chambre : nouvelle répartition des compétences au gouvernement, Sophie Wilmès se mettant en congé pour raisons familiales

Le Premier ministre se devait d’informer la Chambre de la mise en congé de la Vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères et de la nouvelle répartition des compétences qui concerne une partie des ministres du gouvernement. Officiellement, la redistribution des compétences des Affaires étrangères, Affaires européennes, commerce extérieur et Institutions culturelles fédérales entre Alexander De Croo, David Clarinval et Mathieu Michel sera notifiée officiellement par Arrêté royal.

Devant les députés, Alexander De Croo a évoqué l’épreuve que traverser la famille de Sophie Wilmès. C’est "une très pénible nouvelle pour notre collègue, Sophie Wilmès, son époux Christopher et leurs enfants", a déclaré le Premier ministre, souhaitant à la ministre et sa famille "beaucoup de courage dans une période très douloureuse".

Alexander De Croo a confirmé que Sophie Wilmès entendait "mener ce combat contre le cancer ensemble, en famille". "C’est un choix que j’espère cette assemblée respecte unanimement", a souhaité Alexander De Croo.

Le Premier ministre a précisé que Sophie Wilmès restait formellement membre du gouvernement fédéral et qu’elle avait "également explicitement indiqué que pendant cette période, elle ne souhaite pas recevoir de rémunération".

La Président de la Chambre, Eliane Tillieux (PS) a également souhaité à la vice-première ministre, son mari et ses enfants d’avoir "la force et le courage de traverser cette épreuve avec détermination, avec beaucoup d’amour et surtout avec la confiance".