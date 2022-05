Direct (15h) – Des "résultats révolutionnaires" sur le trou noir au centre de notre galaxie sur le point d'être révélés

Mais heureusement, il existe l’interférométrie. Ce système permet de créer un télescope virtuel géant, né de l’association de télescopes “matériels”, avec ce principe qu’en combinant deux télescopes, on obtient une résolution équivalente à la distance qui les sépare. En d’autres mots, plus deux télescopes sont éloignés l'un de l’autre, plus la résolution est grande. Et plus on combine de télescopes, plus on obtient une image détaillée. Ainsi, pour le trou noir de M87, l’EHT a réussi à créer l’équivalent d’un télescope de 10.000km de diamètre (soit un quart de la circonférence de la Terre quand même), en recombinant près de 4 millions de gigabits de données venant des télescopes matériels.