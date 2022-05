Dire Straits, un groupe malheureusement victime de son énorme succès

Le titre Money For Nothing et surtout l’album du même nom qui sort en 1985 et est toujours considéré aujourd’hui comme l’un des albums pop-rock les plus vendus de tous les temps avec plus de 30 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde…

Pour donner suite à ce grand succès, la tournée qui suit, est, elle aussi un triomphe… Mais un triomphe épuisant… Elle s’étale sur un an entre 85 et 86 avec 248 concerts dans 23 pays… Après un tel enchaînement de concerts, le groupe, fatigué, décide de prendre une longue pause et se réunit en 1988 le 11 juin pour un concert historique organisé pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela…

Cependant, 3 mois plus tard, Dire Straits annonce sa première séparation…

(La suite en audio)

