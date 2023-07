Comment ce groupe londonien formate-t-il une grande partie de la bande-son des années 80 ? Avec des influences country et blues, Dire Straits engrange les succès les uns après les autres et remplit des stades entiers lors de tournées monstres. Retour sur la virtuosité de Mark Knopfler et sur le parcours de ce groupe rock terriblement populaire dans les années 80.

Une série de 20 épisodes écrite par Laurent Rieppi et diffusée dès le 3 juillet à 8h45 sur Classic 21.