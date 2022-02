Dire Straits et la fratrie Knopfler : deux immenses talents dont l’harmonie fut de courte durée !

Trois années seulement les séparent et leur collaboration au sein de Dire Straits n’a pas duré beaucoup plus longtemps. Les frères Knopfler, sont des musiciens-nés, virtuoses dans leur domaine : la guitare, soliste pour l’aîné et rythmique pour le plus jeune. Loin d’être des frères ennemis comme les frères Gallagher ou Davies, David et Mark n’ont pas pu tenir le tempo ensemble au sein de Dire Straits. Pourquoi ?

Dire Straits s’est formé à Londres en 1977 et c’est d’ailleurs David qui présentera son colocataire le bassiste John Illsley à son frère. Très vite ils vont connaître le succès avec leur premier album éponyme et "Sultans of Swing" qui se hissera dans le top 10 des charts.