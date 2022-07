Dire Straits à l'Hammersmith Odeon de Londres en 1983

Mais Dire Straits semble plus fort que tout. En 1991, le groupe revient sous les feux des projecteurs le temps d’un dernier album, On Every Street, suivi d’une monstrueuse tournée, puis s’évanouit une nouvelle fois dans la nature. Dire Straits peut prendre son temps et poursuivre une carrière en pointillés émaillée d’albums live (On The Night en 1993, Live At The BBC, superbe album sur les débuts du groupe, en 1995) et de compilations (Sultans Of Swing : the best of Dire Straits, 1998). De son côté, Knopfler a enregistré en solo, à Dublin et à Nashville, Golden Heart (1996), album qui le propulsera une fois de plus dans les charts, avant que notre homme ne re-disparaisse dans sa retraite irlandaise.