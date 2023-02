Diplômes prestigieux : plus importants pour les parents que pour les recruteurs

Les résultats de cette étude, publiée dans la revue Science, montrent à quel point les futurs parents accordent de l’importance aux études supérieures. Ils renforcent l’idée que le diplôme universitaire est roi aux États-Unis, même s’il faut parfois dépenser plusieurs dizaines de milliers de dollars pour l’obtenir.

Les Européens âgés de 15 à 34 ans sont, eux, beaucoup plus sceptiques quant à l’utilité des études supérieures. Seulement 45% des jeunes actifs considèrent que leurs diplômes les aident beaucoup dans leur travail d’après l’enquête Emploi 2016 réalisée par l’Insee.

33% considèrent qu’ils sont très peu utiles, voire inutiles… Un avis que partagent de nombreux recruteurs.

Ils prennent de plus en plus en considération l’expérience professionnelle, les compétences comportementales (les fameuses "soft skills") et les "mad skills" lors des processus de recrutement. Près de sept recruteurs sur dix disent attacher de l’importance aux "expériences personnelles et hobbies" à la lecture d’un CV, d’après un sondage Indeed de 2019 relayé par Welcome to the Jungle. Le diplôme est désormais perçu comme un critère parmi d’autres dans l’obtention d’un emploi, et non plus comme le Saint Graal qui ouvre à son détenteur n’importe quelle porte professionnelle.