Llyod Austin a cité la coopération trilatérale avec l’Australie et la Corée du Sud, ainsi que l’augmentation du "rythme, de la portée et de l’ampleur" des manœuvres et des entraînements. Les forces américaines et japonaises deviennent "plus polyvalentes, plus résistantes et plus mobiles", a-t-il poursuivi, saluant la décision du Japon de se doter d’une capacité de contre-attaque et d’améliorer les échanges d’informations avec Washington. Lloyd Austin est arrivé au Japon mercredi, quelques heures après que la Corée du Nord a tenté, sans succès, de lancer un satellite espion en utilisant une technologie interdite par des résolutions des Nations unies. Pyongyang a multiplié ses essais de missiles au cours de l’année écoulée et le Japon doit également faire face à la pression croissante exercée par des navires chinois autour d’îlots administrés par Tokyo mais revendiqués par Pékin.