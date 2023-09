Le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays assure cette année la présidence du G20 et en accueille ce week-end les chefs d’État et de gouvernement, a affiché ces derniers jours sa volonté d’élargir ce groupe avec "l’inclusion de l’Union africaine en tant que membre permanent". Un haut responsable indien a dit s’attendre à une décision samedi matin au sommet. Le président de l’archipel des Comores, Azali Assoumani, qui est actuellement à la tête de l’Union africaine, a atterri à New Delhi et doit participer aux discussions du week-end. L’Union européenne, qui dispose d’un siège au G20, a affiché son soutien à l’initiative. "Je me réjouis d’accueillir l’Union africaine en tant que membre permanent du G20", a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel. "Attendons de voir quelle sera la décision. Mais une chose est claire : l’UE soutient l’adhésion de l’Afrique au G20."