Au cours d’un appel téléphonique mardi, les ministres de la Défense américain et sud-coréen ont cependant estimé qu'"un nombre significatif des documents en question ont été falsifiés", selon un communiqué de la présidence sud-coréenne. Des dizaines de photographies des documents circulent depuis au moins plusieurs semaines sur les réseaux sociaux et services de messagerie tels que Twitter, Telegram et Discord. Le Pentagone a dit s’efforcer de déterminer si les documents sont bien authentiques, et a déclaré qu’au moins l’un d’entre eux semblait avoir été manipulé. La fuite a poussé des responsables américains à rassurer leurs alliés tels que la Corée du Sud, qui a fourni une aide humanitaire et non létale à l’Ukraine après le début de l’invasion russe du pays en 2022.