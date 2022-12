Diplomatie et ballon rond : Biden loue le parcours "remarquable" du Maroc

Joe Biden, face à une cinquantaine de chefs d’Etat dont celui du Liberia, l’ancienne star du football George Weah, dont le fils Tim joue justement pour l’équipe américaine, a plaisanté en introduction : "Je suis sûr que vous vous dites 'Fais court Biden', […] il y a une demi-finale qui arrive."

De fait, son discours a duré à peine plus d’un quart d’heure, 17 minutes pour être précis, et s’est terminé à 14H04 (19H04 GMT)… soit quatre minutes après le coup d’envoi et juste à temps pour l’ouverture du score de la France.

Joe Biden a quitté l’enceinte où se déroulent les discussions à 14H48, juste après la mi-temps.