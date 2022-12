Diplomatie : en visioconférence, Poutine affirme à Xi Jinping vouloir renforcer la coopération militaire russo-chinoise

"Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l’Occident, nous défendons nos positions de principe", s’est félicité Vladimir Poutine. Selon lui, "la coordination entre Moscou et Pékin sur la scène internationale […] sert à la création d’un ordre mondial juste et fondé sur le droit international". "La coopération militaire et technique qui contribue à la sécurité de nos pays et le maintien de la stabilité dans les régions clé ont une place à part" dans la coopération russo-chinoise, a-t-il souligné.

