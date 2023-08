Diplomatie : à Pékin, Chine et USA tentent d’aplanir leurs différends commerciaux

La secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo a estimé mardi, lors d’une rencontre à Pékin avec le Premier ministre chinois Li Qiang, que les États-Unis et la Chine doivent "faire plus, ensemble", face aux problèmes de la planète. Hier Pékin et Washington ont convenu de créer un groupe de travail pour tenter d’aplanir les différends commerciaux qui les opposent. Ce groupe devait se réunir pour la première fois mardi.