Diphtérie, polio : Médecins Sans Frontières vaccine les demandeurs d’asile délaissés

Deux vaccins différents sont proposés par MSF aux migrants : l’un trivalent, le Boostrix, qui couvre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche, et l’autre, contre la polio. "On a commencé par des vaccinations dans les hébergements pour les mineurs non accompagnés boulevard Général Jacques à Bruxelles, où 11 mineurs n’étaient pas vaccinés sur 45", détaille le Dr Mangion.

"Puis on est allés à l’hébergement de la plateforme citoyenne Van Belle, où on a vacciné une cinquantaine de personnes. Et puis, lundi et mardi, on était dans le squat rue des Palais à Bruxelles, où on a pu vacciner 250 personnes sur deux journées."

Le squat est connu pour accueillir 700 occupants. Cependant, la journée, beaucoup de ces migrants quittent les lieux et retournent y dormir le soir. "Il y a eu très peu de refus", ajoute Jean-Paul Mangion. "Après discussion avec toute personne qui se posait des questions, ils ont quasi tous accepté d’être vaccinés."

La vaccination se poursuivra ce jeudi au hub humanitaire à Tour et Taxis.