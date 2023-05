Dioxyde d’azote, biodiversité, réchauffement climatique… Comment s’y retrouver dans la législation européenne ?

Restauration du milieu naturel et biodiversité

Ici, pas d’ambiguïté possible, le Premier ministre fait clairement référence à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature, publiée le 22 juin 2022.

Le but est de prendre des mesures pour restaurer au moins 20% des zones terrestres et marines d’ici 2030, par une série d’actions diverses (augmenter la proportion d’espaces verts urbains, restaurer les habitats pour la faune et la flore, augmenter le nombre de zones Natura 2000, améliorer la qualité des eaux, lutter contre le déclin des populations de pollinisateurs, implémenter une nouvelle Politique Agricole Commune, etc.). D’ici 2050, tous les écosystèmes dégradés en Europe devront être restaurés.

Pour l’Europe : "il est de la plus haute importance de mobiliser des investissements publics et privés adéquats en faveur de la restauration. La garantie de la biodiversité des écosystèmes et la lutte contre le changement climatique sont intrinsèquement liés."

Le texte existe, il doit être validé, passer par différentes commissions (agriculture, pêche, environnement, …) puis chaque Etat membre devra prendre des mesures au niveau national, et rendre des comptes régulièrement à l’Europe sur l’état d’avancée des objectifs.

Les quelques mots d’Alexander De Croo font donc en fait référence à des milliers de pages déjà concoctées par différentes instances européennes, et ce dans de nombreux domaines.