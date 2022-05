Dior présente une première campagne sur WhatsApp avec des contenus personnalisés

Les technologies se sont depuis longtemps mises au service de la mode pour l'aider à accroître sa communauté et à la fidéliser mais aussi proposer une expérience client d'un genre nouveau.

Cela passera dans un futur proche par une exploration plus poussée des metaverses, des boutiques plus connectées et l'hyperpersonnalisation.

C'est en tout cas ce qu'a révélé un récent rapport présenté par McKinsey et The Business of Fashion. La marque Dior Beauty a déjà fait un pas vers ces nouveaux enjeux en lançant début mai la toute première campagne de luxe sur WhatsApp en partenariat avec l'une de ses ambassadrices mondiales, Jisoo.

Simple et accessible, le concept a permis au plus grand nombre d'accéder à des contenus personnalisés sur les coulisses du rôle d'ambassadrice de Jisoo, sur la marque et sur le produit au centre de cette campagne innovante : le nouveau rouge à lèvres Dior Addict Shine. La campagne était accessible via les Stories Instagram de la maison de luxe via lesquelles Jisoo invitait directement les utilisateurs à rejoindre son "groupe WhatsApp exclusif".