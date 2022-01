Dinos nous offre de quoi passer l’hiver avant la suite

Le rappeur du 93 vient de dévoiler un mini EP dans lequel se cache une annonce très attendue par les fans depuis plusieurs mois. Une chose est sûre : pour annoncer un nouvel album, Dinos et son équipe savent comment s’y prendre.

Faire monter la sauce

Tout a commencé avec l’extrait d’un nouveau morceau posté par le rappeur sur Instagram en novembre dernier, une vidéo dont la légende annonçait : "Du Dinos pour l’hiver". Les paris sur la sortie d’un nouveau projet de Dinos cet hiver étaient alors lancés.

Quelques mois après la sortie de la réédition de l’album Stamina certifié disque de platine, la phrase est même devenue un cri de ralliement sur Twitter pour les fans impatients de découvrir la suite. Un tweet les a fait réagir quelques semaines plus tard, celui de Oumar Samaké, l’ami et manager de Dinos : "Et sachez que y’aura du Dinos pour l’hiver". Il n’en fallait pas plus pour faire grimper le niveau d’attente d’un cran.

Ce lundi, Dinos a mis (en partie) fin au suspense : "Dinos pour l’hiver demain minuit il va faire froid", a-t-il écrit sur Twitter. L’album allait-il enfin sortir ? Les fans ont finalement eu la réponse la nuit dernière en découvrant, non pas un album, mais un mini EP intitulé "Aquanaute".

Un EP et un album

C’est un Dinos d’humeur cynique et plutôt franc que l’on retrouve dans ces trois titres. Il nous explique par exemple qu’il doit parfois trouver des disquettes pour refuser un feat sans vexer le rappeur qui lui a proposé. Tranchant. Sur "Deido", c’est un Dinos plus kickeur qui nous replonge dans les sonorités boom bap à l’ancienne. On a même droit à un troisième couplet "comme en 2009", suivi d'un feat avec Guy2Bezbar ! Dinos semble sûr de lui et en pleine possession de ses moyens, même s’il n’hésite pas non plus à se regarder en face : "Je suis devenu comme ceux que je critiquais".

Si les morceaux sont plutôt réussis et confirment la constante montée en puissance du rappeur de La Courneuve, c’est une annonce à la fin du 2ème morceau qui a surtout fait parler d’elle : le prochain album s’appelle "L’hiver à Paris". Ça y est, le mot est enfin prononcé explicitement. Même si aucune date n'a encore été communiquée, après des mois de teasing, les fans de Dinos sont maintenant fixés. Et l’auteur de "Helsinki" leur a même lâché de quoi patienter avec "Aquanaute". Alors malgré le froid de l’hiver, elle est pas belle la vie ?