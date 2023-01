Dino Baggio, ancien international italien, s’inquiète des "substances pharmacologiques" reçues pendant sa carrière

L’ex-international italien Dino Baggio, ancien coéquipier de Gianluca Vialli et Sinisa Mihajlovic récemment disparus, a jugé mercredi "nécessaire d’enquêter" sur les "substances" médicamenteuses administrées aux footballeurs dans les années 1990 en Italie.

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, celui qui a été joueur professionnel entre 1990 et 2005 assure ne pas évoquer d’éventuelles pratiques dopantes, en précisant des propos accordés la veille à une télévision italienne, mais les "compléments" et les médicaments reçus pendant sa carrière.

"Imaginez que les médecins pouvaient nous donner des substances dopantes : nous avions des contrôles tous les trois ou quatre jours… Non, simplement, je voudrais savoir de la part des scientifiques si les compléments (légaux, ndlr) que nous prenions peuvent, à long terme, créer des problèmes dans notre corps", explique Dino Baggio, 51 ans, qui a notamment remporté trois fois la Coupe de l’UEFA (ancêtre de la Ligue Europa) avec la Juventus et Parme.

"Mon raisonnement naît de la douleur que je ressens pour la disparition de Vialli, […], Mihajlovic et d’autres garçons qui, comme moi, ont joué au football dans les années 90 […]. Je pense qu’il est nécessaire d’enquêter sur les substances pharmacologiques prises à cette époque", ajoute celui qui a évolué avec Vialli à la Juve et avec Mihajlovic à la Lazio Rome.

Vialli est décédé le 6 janvier, à 58 ans, des suites d’un cancer du pancréas, et Mihajlovic est mort le 16 décembre, à 53 ans, après avoir combattu ces dernières années une leucémie.

"J’aimerais que la science puisse nous apporter des réponses sur les médicaments qui nous ont été administrés, pour récupérer d’une blessure ou retrouver de l’énergie", affirme encore l’ex-milieu de terrain ayant porté le maillot de l’Italie à soixante reprises, qui évoque aussi ses craintes concernant les produits utilisés pour entretenir les gazons.

Cette inquiétude a trouvé un écho en Roumanie auprès de l’ex-international Florin Raducioiu, 52 ans, qui a évolué en Italie.

Interrogé par le média Orange Sport, ce dernier a souhaité "avoir une discussion" avec le "médecin de Brescia", un club où il a évolué dans les années 1990, au sujet des "médicaments" qu’il a pris.

"Je ne savais pas (quel médicament on nous administrait, ndlr). On me disait toujours que c’était du glucose. […] C’était un liquide rose qu’on préparait un jour avant les matchs, le soir à l’hôtel", a-t-il assuré.

Le sélectionneur italien Roberto Mancini, proche de Gianluca Vialli, a toutefois appelé à "aller très prudemment" avec les déclarations de Dino Baggio.

"Malheureusement, ces choses (les maladies, ndlr) surviennent à des joueurs mais aussi à des gens normaux (non-footballeurs, ndlr), il faut être prudents", a-t-il répondu, interrogé sur le sujet en marge de la présentation à Rome du nouveau maillot de l’équipe nationale d’Italie.