Dinner on the Wheel : un dîner gastronomique dans la grand roue place Poelaert

Le concept de Diner on the Wheel revient en 2022 à Bruxelles : vue imprenable sur la Capitale, plats préparés et servis par nos meilleurs chefs étoilés, menus 5 services, et tout cela au cœur d’une nacelle aménagée comme la plus belle table d’un grand restaurant.

Du 5 au 16 septembre 2022, 4 nouveaux chefs rejoignent l’équipe et ont choisi de mettre tout leur talent et leur créativité au service des Belges pour être à la hauteur de cette expérience hors du commun. L’édition de 2021 avait très bien marché et affichait complet, preuve que les expériences culinaires sont demandées à Bruxelles et quand il y a quelque chose d’original, on n’hésite pas.