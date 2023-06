"Dinner in the sky" à la butte du Lion jusqu'au 29 juin pour sa 12e édition

L'événement gastronomique pop-up "Dinner in the sky" a planté cette année sa grue sur le champ de bataille de Waterloo. De ce jeudi jusqu'au 29 juin, 25 chefs officieront, à la table perchée à 50 mètres de hauteur face au Lion brainois, pour accueillir plus de 3.000 convives.

De ce 1er juin jusqu'au 29 du même mois, se succéderont notamment :

Philippe Meyers ("Philippe Meyers"* à Braine l'Alleud),

Stéphanie Thunus ("Au Gré du Vent"* à Seneffe),

Benjamin Laborie ("La table"* à Lasne),

Luc Broutard ("Comptoir de Marie"* à Mons),

Arabelle Meirlaen ("Arabelle Meirlaen"* à Marchin),

Christophe Pauly ("Coq aux champs"** à Tinlot),

Martin Volkaerts ("L'Amandier" à Genval),

le Top chef Arnaud Delvenne.

L'histoire de la bataille de Waterloo, de Napoléon ou encore du Duc de Wellington sera au centre de toute l'attention avec la promesse de soldats en tenue, de feux de camps, de canons, de tambours ainsi qu'une animation de vidéo mapping sur la façade du panorama tandis que l'accueil des invités se fera dans Le Bivouac de l'Empereur au pied de la butte du Lion.

La plate-forme proposant 32 places assises, réparties en huit tables rondes, s'articule autour d'une cuisine centrale de quatre mètres de long, où évoluent chef et brigade. Un menu quatre services (deux entrées, un plat et un dessert) sera quotidiennement orchestré, cuisiné et servi par le toqué gastronomique du jour à midi, 19h00 et 21h30. Une version cocktail est également programmée l'après-midi durant les week-ends.

Une expérience gastronomique 100% belge qui rencontre un succès grandissant depuis sa création en 2010. Initialement installée au Mont des Arts, le concept a également foulé les pavés du Cinquantenaire, de la place de Brouckère, de la Basilique de Koekelberg, de l'esplanade située devant l'Atomium ou encore au bord du Canal de Bruxelles.