Dinette, le café pour petits et grands où votre bébé s’amusera comme un fou

L’expérience insolite, elle se vit aussi avec les enfants ! C’est l’idée du café Dinette, à Uccle, adapté pour petits et grands. Suivez la guide Juliette Grégoire.

On était bien, chez Dinette, quand on faisait la fête. Voilà ce qu’aurait pu aussi chanter Michel Delpech s’il avait pénétré dans le lieu conceptualisé par Pauline et Hélène, deux amies puéricultrices. Elles ont eu l’idée de créer leur crèche à eux tout en ardant le contact avec les parents. C’est ainsi qu’est né Dinette, à Uccle, sorte de café pour petits et grands.