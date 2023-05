Dîner dans l’espace pour 120.000 euros, une entreprise française le proposera en 2024

Zephalto, une entreprise de tourisme spatial, prévoit d’envoyer des personnes dans une capsule spatiale pressurisée attachée à un ballon stratosphérique pour un diner avec vue particulièrement exceptionnelle.

Nombreux sont les projets de tourisme spatial, allant de l’hôtel en apesanteur à celui sur la Lune, sans oublier tous les touristes de l’espace qui ont déjà pu passer quelques heures ou quelques jours au-delà des frontières de notre atmosphère. Nous voici donc face au premier concept de gastronomie spatiale…

Dès 2024, les heureux qui ont 120.000 euros à dépenser pourront vivre une expérience unique : diner dans un ballon à la limite de notre atmosphère (à 25 km d’altitude) et admirer la planète et l’espace autour en sirotant un cocktail. à cette altitude, vous ne serez pas encore dans l’espace (il faudrait monter à environ 100 km) et vous ne serez donc pas en apesanteur ce qui simplifie grandement le diner.

La capsule, nommée Celeste, est fabriquée avec des matériaux respectueux de l’environnement et sera soulevée dans la stratosphère terrestre grâce à la technologie que le CNES (Centre national d’études spatiales) utilise pour envoyer des ballons météo depuis 60 ans, expliquent-ils sur leur site. Cette capsule ne peut faire tenir que 6 personnes en plus de deux pilotes, le diner sera donc très exclusif. Pour la première année de mise en service de cette expérience, l’entreprise ne compte prendre que 360 réservations (avec un acompte de 10.000 euros)…