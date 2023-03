Dinant : les femmes vigneronnes à l'honneur !

Un salon que se veut lieu de rencontre qui rassemble des artisanes et artisans du vin. Au départ le but des organisateurs était de mettre à l'honneur deux patronnes, deux femmes entrepreneures régionales dans le monde viticole Vanessa Vaxelaire pour le vignoble du Château de Bioul et Jeanette Van der Steen pour le vignoble du Château Bon Baron à Dinant.

Et, ce prochain week-end ce sont donc les femmes qui seront à l'honneur à l'occasion de cette seconde édition du Salon des Vigneronnes qui se tiendra dans la Cour d'Honneur de la Citadelle.

Isabelle Verjans a pris contact ave Jeanette Van der Steen. Elle nous partage sa passion pour le travail de la vigne.