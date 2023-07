Dinant : les fans d’highline à l’assaut des rochers de Freyr

Depuis ce mercredi, des fans d’highline sont réunis sur le site des rochers de Freyr. Apparue dans les années 80, cette discipline consiste à se déplacer et à faire des figures sur une sangle tendue dans les airs.

"Nous avons une vingtaine de lignes suspendues à environ 100 mètres du sol", explique Laurent Blondiau, membre du club alpin et co-organisateur. "La longueur varie entre 30 à 570 mètres."

Mathias originaire du sud-ouest de la France vient de marcher dans le vide sur 120 mètres, une sensation dont il ne se lasse pas :"Je joue avec l’élasticité pour faire des figures. J’essaye également de marcher sur la sangle le plus vite possible pour pouvoir m’entraîner ensuite sur des lignes plus longues."

Rafie s’apprête, elle aussi, à se lancer. Cette trentenaire a déjà plusieurs années d’expérience dans cette discipline qui demande des capacités techniques, physiques mais aussi mentales. " Un rassemblement comme celui-ci permet d’échanger nos techniques respectives et d’apprendre beaucoup. Mais une fois que tu arrives à marcher sur la sangle, c’est aussi et surtout la concentration qui est importante ! "

"C’est une forme de méditation", rajoute Gertian membre l’association BeSlack qui se charge de promouvoir la discipline à travers des rassemblements mais aussi des initiations. "Quand tu es en l’air, il n’y a plus rien ; tu es seul au monde !"