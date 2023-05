Dinant : les étudiants urgentistes de l’Henallux en visite chez les pompiers

Pour mener à bien les interventions d’urgence, les équipes médicales et les pompiers doivent pouvoir parfaitement se coordonner et surtout connaître les contraintes et les façons de travailler des uns et des autres. Depuis maintenant 11 ans, la zone de secours Dinaphi organise une journée à destination des élèves de l’Henallux Namur qui se spécialisent en soins intensifs et en aide médical urgente. Elle se déroule à la caserne de Dinant et est coordonnée par le capitaine Pascal Baijot directeur opérationnel du département de l’aide médicale urgente : " Nous proposons notamment un atelier de désincarcération où les étudiants manipulent le matériel que nous utilisons. Ça leur permet par exemple de prendre conscience de la lourdeur du matériel, de réaliser qu’on ne peut pas comme ça sortir la victime et que l’opération peut durer entre 15 minutes et une demi-heure !"