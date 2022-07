Dinant : le Jazz Festival fait swinguer la cité d’Adolphe Sax pour sa vingtième édition

A Dinant, dix musiciens interprètent les compositions de Michel Herr, autre colosse du jazz belge. Le public est conquis et se dit ému.

Place ce soir et ce samedi à Marcus Miller, bassiste renommé ayant collaboré avec Miles Davis et Michaël Jackson, qui va arpenter et illuminer de ses mélodies la cité mosane. Il dit dans le reportage adorer le public dinantais, fin connaisseur et qui sera sûrement présent nombreux au rendez-vous musical, qui se terminera dimanche soir.