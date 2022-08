Dinant : la piscine du Collège de Bellevue ouverte au public en août

Si cette ouverture au grand public est exceptionnelle, et tombe à pic avec la chaleur, elle pourrait toutefois très bien se répéter dans le futur. "Nous sommes à la recherche d’une solution intermédiaire, entre la situation actuelle où il n’y a pas de piscine publique à Dinant, et la construction d’un bassin, qui serait très coûteux", explique Thierry Bodlet. "Cette ouverture estivale peut être vue comme un test grandeur nature, une ébauche pour aller vers quelque chose de plus construit." Autrement dit : si le public répond présent dans les trois semaines à venir, que les rentrées suivent, et que la collaboraton avec le Collège se passe bien, le Ville pourrait procéder à d’autres ouvertures de ce type pendant l’année scolaire. "Vu le coût, cela ne se fera pas sur des plages aussi étendues", nuance toutefois le bourgmestre. D’autant que pendant l’année, les élèves du Collège seront toujours prioritaires.