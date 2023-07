Dinant Jazz Festival : une messe gospel qui attire la grande foule au cœur de l’abbaye Notre-Dame de Leffe

Ce dimanche matin, l’abbaye Notre-Dame de Leffe a vécu une célébration particulière. Sous chapiteau, près de 700 personnes s’étaient réunies pour vivre une messe gospel. "C’est la troisième fois que l’on organise cela. Et lorsque l’on voit l’engouement, cela peut nous rendre fiers", se satisfait l’organisateur du Dinant Jazz Festival Jean-Claude Laloux.

Durant plus d’une heure, paroles liturgiques et chants se mêlent. "Il faut être à l’écoute des besoins de gens. C’est en acceptant les différences que l’on peut se retrouver aussi. Certains préfèrent les offices traditionnels, d’autres se tournent davantage vers ce genre de célébrations… L’important est que l’on se retrouve pour prier ensemble", remarque le frère Philippe, l’un des chefs d’orchestre de cette messe.

Dans le public, on se lève, on chante, on applaudit. "C’est magnifique ! Quand on chante, on prie deux fois", s’enthousiasme un jeune participant. Mais tous ne sont pas là pour la parole de Dieu. "C’est la première fois que je participe à une messe gospel. C’est super. Je pense vraiment que cela peut rassembler les gens. Je ne suis pas pratiquante, je suis venue pour la musique… Mais c’était vraiment exceptionnel", assure une autre participante.

Un moment de communion, de partage, d’ouverture et de convivialité. Un moment suspendu, au cœur de l’abbaye Notre Dame de Leffe.