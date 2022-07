Après avoir connu un beau succès 2019, et après une pause dû au covid, le festival annuel de jazz de Dinant redémarre en fanfare pour fêter sa 20ème édition.

Le Dinant Jazz Festival s'ouvre avec une somptueuse soirée dans la Collégiale de Ciney le 28 juillet (ville qui a vu éclore le festival) et dans le magnifique parc de l’Abbaye de Leffe pour s’y installer les 29,30 et 31 juillet. S’il est devenu au fil des années un des festivals de jazz les plus importants de Belgique c’est grâce à un certain nombre de valeurs qui sont devenues indissociables de son histoire. Cette année comme à son habitude il n’y aura pas de parrain, mais il aura la chance d’accueillir pour deux soirs un des plus grands bassiste au monde de nationalité Américaine Marcus Miller .

Mais également une atmosphère particulière de festival, un superbe cadre et une disponibilité des bénévoles.

La Ville de Ciney et sa superbe Collégiale fraîchement rénovées et la ville de Dinant, dans le cadre agréable du parc de l’abbaye de Leffe et ses arbres centenaires. Deux endroits propices aux rencontres et à un séjour inoubliable dans les deux cités.

Une programmation qui tend vers l’équilibre. Entre jeunes talents et musiciens confirmés, entre musiciens connus et découvertes, entre musiciens belges et internationaux. Equilibre aussi entre le jazz et d’autres musiques. Toutes ces valeurs font le charme de cet événement qui enthousiasment tant les musiciens que les festivaliers.