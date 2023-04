Dinant-Hastière : un bateau chargé de mitraille risque de chavirer, la navigation est interrompue

Une barge transportant 1200 tonnes de ferraille s’est échouée mercredi soir à hauteur des rochers de Freÿr, sur la haute-meuse. L’intervention des pompiers jeudi n’a pas suffi à dégager l’embarcation, et le SPW a stoppé la navigation entre Waulsort (Hastière) et Anseremme (Dinant).

Le capitaine du bateau, en provenance de Givet, aurait perdu le contrôle de son gouvernail et se serait échoué, sans chavirer, près des rochers. Les pompiers de la zone Dinaphi se sont alors rendus sur place, avec 3 plongeurs et une autopompe. "On évoquait un risque de fuite et donc de naufrage", explique le porte-parole de la zone, Patrice Lietart. "Nous avons accompli une mission de repérage, et le SPW a décidé de relever le niveau de l’eau en fermant le barrage d’Anseremme. L’idée était de remettre le bateau flot, puis de le dégager avec son remorqueur, mais cela n’a pas fonctionné." Au contraire, il semblerait que le bateau se soit positionné plus dangereusement, poussant le SPW à interrompre la navigation sur cette portion de la Meuse. En revanche, à ce stade, il n’a pas chaviré, ni perdu sa cargaison.

A présent, pour se dégager, l’armateur doit faire appel à une grue. Cette dernière, attendue dans l’après-midi, doit retirer la cargaison du bateau, ce qui l’allégera et pourrait permettre une remise à flot. La possibilité que la coque soit percée existe, ce qui pourrait compliquer l’opération. Des opérations de pompage sur le bateau seraient d’ailleurs en cours.