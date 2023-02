Que vous souhaitiez faire une visite sportive, touristique ou célébrer l’anniversaire de votre enfant, l’équipe de "trot-e-fun" s’adaptera à vos désidératas le tout avec cet accueil bienveillant et familial qui est pour eux un point d’honneur. Pour être le plus complet possible, la société vous offre aussi des packs dans lesquels ils vous proposent, en plus de la trottinette, de visiter d’autres passionnés de la région comme la brasserie Caracole que l’on a déjà testée pour vous ou encore avec Grizzly Outdoor Packrafting et bien d’autres encore.