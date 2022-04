Dinant en affaires courantes : il n’y a plus d’échevin du tourisme depuis 7 mois

Depuis la démission d’Axel Tixhon et la prestation de serment du nouveau bourgmestre Thierry Bodlet, lâché par le PS, le collège communal de Dinant ne dispose plus de la majorité. Il est en affaires courantes. Certaines compétences importantes ont été vaguement redistribuées. Mais le tourisme, le commerce ou la culture ne disposent plus d’un échevin dédié.