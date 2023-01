Dina Bensaïd, quand le destin s’en mêle

Dina Bensaïd baigne dans le milieu de la musique classique depuis sa plus tendre enfance. C’est à l’âge de quatre ans qu’elle débute son apprentissage du piano. À 12 ans, elle gagne une bourse pour participer à une académie d’été à Nice.

C’est là qu’elle est repérée par Jacques Rouvier, pianiste virtuose français et que leur collaboration débute. Il l’encourage à s’installer en France afin de se perfectionner. Très bonne élève, fréquentant un lycée privé, elle obtiendra son Bac S (Scientifique) avec mention et ira même jusqu’à recevoir une lettre d’acceptation pour une grande école d’aéronautique à Paris. Elle finira cependant par choisir la filière artistique…

Arrivée à Paris en juillet 2007, elle se heurte à l’administration française. Alors qu’elle doit trouver un lycée avec des horaires aménagés lui permettant de poursuivre sa formation musicale et parce que son dossier scolaire mentionne Langue Vivante Arabe (LVA), elle est placée en Zone d’Éducation Prioritaire (ZEP). Après avoir fait le tour de Paris à la recherche d’un lycée à horaire aménagé, elle finira par en trouver un et entrera au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.