"Dimmer" l’éclairage public au lieu de le couper complètement : la ville de Wavre étend l’expérience à tout son territoire

Couper l’éclairage entre minuit et cinq heures du matin pour faire des économies sur leur facture d’électricité, c’est la mesure qu’ont adoptée de 164 communes wallonnes depuis le premier novembre ou le premier décembre dernier.

A Wavre, on a testé une autre formule : le dimming, ou l’atténuation progressive de la puissance de l’éclairage public. Autrement dit : on ne coupe pas complètement la lumière, mais on garde un minimum de luminosité. C’est possible parce que la ville dispose de son propre réseau, le Réseau d’énergies de Wavre (REW), et qu’elle a renouvelé il y a quelques années son parc de réverbères : un éclairage LED avec cette option de dimming. "Nous avons opté pour cette solution suite à un test effectué en 2014 dans un quartier de Wavre, en ayant comme perspective de faire des économies d’énergie mais aussi d’adapter l’éclairage en fonction des besoins, rue par rue, quartier par quartier, indique Roger le Bussy, directeur du REW. Nous avons demandé au constructeur d’installer un connecteur qui permet de gérer ces luminaires à distance". Un investissement d’environ 15% de plus qu’un équipement classique.