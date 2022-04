Dimitri Payet enflamme le Vélodrome avec une demi-volée magistrale

Ne cherchez plus le but de l’année ! L’Olympique de Marseille rencontre les Grecs du PAOK Salonique ce jeudi en quart de finale aller de la Conference League. L’occasion pour Dimitri Payet de rappeler à la planète football sa qualité de frappe phénoménale.

Avant que Payet ne décide d'éblouir la rencontre, les Marseillais menaient au score grâce à Gerson, auteur d’une belle demi-volée en début de partie (1-0, 13'). Et puisque Dimitri Payet adore les défis, il a décidé de faire encore mieux que son coéquipier. Sur un corner botté en retrait par Under, Payet, placé aux 25 mètres, reprend une demi-volée magistrale qui termine dans la lucarne du pauvre Paschalakis (2-0, 43'). Battu, le portier grec ne peut ne peut qu'admirer la praline envoyée par le joueur de 35 ans (2-0, 43'). Un but extraordinaire qui va certainement faire le tour du monde.